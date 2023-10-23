У россиян поменялись приоритеты в вопросах инвестирования в текущем году

Новое исследование, посвящённое теме инвестиций, показало, что россияне перестали считать недвижимость самым надёжным видом вложений в текущих условиях.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты онлайн-голосования от IRN.RU.

Читателям был задан вопрос: «Что бы вы купили в текущей ситуации?» 26% принявших участие в опросе заявили, что положили бы деньги на депозит, 20,7% купили бы валюту, 17,2% — облигации.

Лишь 16,8% респондентов заявили, что вложили бы деньги в покупку недвижимости. В прошлом году таких респондентов было 23%, это на 6,2 п. п. выше текущего показателя.

Ещё 11,8% инвестировали бы в акции, а 6,3% — в драгметаллы.

Ранее экономист Дмитрий Прокофьев в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о роли китайского юаня в глобальной торговле. По его словам, доля юаня в международных экономических расчётах составляет 5% против доли американского доллара в 85%.