У россиян поменялись приоритеты в вопросах инвестирования в текущем году
- РИА Новости
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты онлайн-голосования от IRN.RU.
Читателям был задан вопрос: «Что бы вы купили в текущей ситуации?» 26% принявших участие в опросе заявили, что положили бы деньги на депозит, 20,7% купили бы валюту, 17,2% — облигации.
Лишь 16,8% респондентов заявили, что вложили бы деньги в покупку недвижимости. В прошлом году таких респондентов было 23%, это на 6,2 п. п. выше текущего показателя.
Ещё 11,8% инвестировали бы в акции, а 6,3% — в драгметаллы.
Ранее экономист Дмитрий Прокофьев в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о роли китайского юаня в глобальной торговле. По его словам, доля юаня в международных экономических расчётах составляет 5% против доли американского доллара в 85%.