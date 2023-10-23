Узнать больше

Белоусов: правительство планирует подготовить новый нацпроект по развитию МСП

Короткая ссылка
Российское правительство подготовит новый нацпроект по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), заявил в Государственной думе первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Белоусов: правительство планирует подготовить новый нацпроект по развитию МСП
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

Белоусов рассказал о планах реализовать большой экспортный потенциал, заложенный в секторе МСП, и стимулировать инвестиционную активность малого и среднего бизнеса.

Предполагается, что эти меры будут оформлены как новый нацпроект по поддержке малого и среднего предпринимательства, уточнил он.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» инвестировали в собственное развитие свыше 20 млрд рублей за первую половину 2023 года. Это в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить