Белоусов: правительство планирует подготовить новый нацпроект по развитию МСП

Российское правительство подготовит новый нацпроект по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), заявил в Государственной думе первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Об этом пишет ТАСС.

Белоусов рассказал о планах реализовать большой экспортный потенциал, заложенный в секторе МСП, и стимулировать инвестиционную активность малого и среднего бизнеса.

Предполагается, что эти меры будут оформлены как новый нацпроект по поддержке малого и среднего предпринимательства, уточнил он.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» инвестировали в собственное развитие свыше 20 млрд рублей за первую половину 2023 года. Это в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.