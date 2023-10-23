Аналитик Антонов: к концу года доллар может торговаться в диапазоне 95—100 рублей

Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, назвал в беседе с RT основные причины укрепления рубля.

Как пояснил эксперт, по итогам закрытия прошлой недели сформировался сигнал к снижению курса доллара до 93 рублей. Ниже пока уровни не просматриваются, добавил специалист.

«Пока курс выше 93 рублей, по рублю сохраняется нисходящий тренд. К концу года доллар может торговаться в диапазоне 95—100 рублей. Эффект положительных новостей для рубля краткосрочный из-за структурного дисбаланса из-за санкций. После пика налоговых выплат давление на рубль вернётся», — заявил собеседник RT.

Как подчеркнул аналитик, основными причинами укрепления рубля стали

указ президента об обязательной продаже экспортной выручки крупными компаниями, приближение срока уплаты налогов, 30 октября, для чего нужно конвертировать валюту в рубли, рост цен на нефть, а также ожидания повышения ключевой ставки ЦБ 27 октября.

Ранее сообщалось, что курс доллара на Московской бирже опустился ниже 95 рублей впервые с 13 сентября текущего года.