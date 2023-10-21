Силуанов заявил, что у властей есть инструменты влияния на курс рубля

У властей есть инструменты влияния на прогнозируемость и устойчивость курса рубля, заявил глава Минфина России Антон Силуанов в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Да, конечно, курс влияет на цены. Для нас, как я всё время говорю, важна предсказуемость... У нас есть инструменты для влияния на то, чтобы курс был прогнозируемым и устойчивым», — сказал он.

Вместе с этим министр отметил, что не видит предпосылок в российской экономике для того, чтобы курс рубля резко «улетел».

Ранее курс доллара на Московской бирже опустился ниже 96 рублей впервые с 25 сентября текущего года.

9 октября курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже отметки в 100 рублей.