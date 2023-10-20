Экономист Прокофьев высказался о роли юаня в мировой торговле

Экономист Дмитрий Прокофьев рассказал о роли китайского юаня в глобальной торговле. По его словам, доля юаня в международных экономических расчётах составляет 5% против доли американского доллара в 85%.

«Юань по-прежнему остаётся неконвертируемой валютой, хождение которой жёстко регулируется народным банком Китая», — сказал эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Прокофьев, за долларом стоит не только Федеральная резервная система США, но и желание многих людей использовать именно доллар в качестве инструмента сохранения стоимости.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с URA.RU предположил, что саудовский риал и дирхам ОАЭ в будущем могут претендовать на роль новых мировых расчётных валют.