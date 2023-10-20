BBI: Маск за сутки потерял $16 млрд после падения акций Tesla на 9%
- Gettyimages.ru
Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).
По итогам последних торгов акции подешевели на 9,3%, до $220.
Перед этим производитель электромобилей сообщил, что чистая прибыль упала почти в 1,8 раза по итогам прошлого квартала.
Состояние Маска таким образом уменьшилось до $210 млрд.
В начале октября журнал Forbes опубликовал рейтинг 400 самых богатых людей в США, его вновь возглавил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.