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BBI: Маск за сутки потерял $16 млрд после падения акций Tesla на 9%

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Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск за сутки потерял $16 млрд после того, как акции Tesla упали в цене на 9%.
BBI: Маск за сутки потерял $16 млрд после падения акций Tesla на 9%
  • Gettyimages.ru

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По итогам последних торгов акции подешевели на 9,3%, до $220.

Перед этим производитель электромобилей сообщил, что чистая прибыль упала почти в 1,8 раза по итогам прошлого квартала.

Состояние Маска таким образом уменьшилось до $210 млрд.

В начале октября журнал Forbes опубликовал рейтинг 400 самых богатых людей в США, его вновь возглавил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

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