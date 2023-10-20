Экономист Гинько: рубль сможет укрепиться при переходе к оплате импорта в рублях

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что курс доллара опустился ниже 97 рублей.

По словам специалиста, на курс повлиял как рост цен на нефть, так и комплекс принятых ранее мер.

«Это экспортные пошлины, привязанные к курсу доллара, это ограничение на экспорт бензина, это меры по возвращению валютной выручки в соответствии с указом президента для 43 групп компаний. Всё это в итоге позволяет увидеть укрепление российской валюты», — заявил Гинько.

Он отметил, что дальнейшую динамику курса предсказать сложно, так как мир вступает в «очень сильный этап турбулентности».

«Геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке имеет различные риски, которые очень сложно оценить. Это ещё накладывается и на рецессию экономики Германии, и на то, что мир оказался в ситуации высоких процентных ставок», — рассказал экономист.

Он добавил, что высокие процентные ставки в США и странах еврозоны сильно влияют на экономики других стран.

Вместе с тем, как утверждает специалист, мир вступает в эпоху, где большую роль будут играть те страны, у которых есть сырьевые товары.

«Очевидно, что в мире идёт очень мощная продовольственная инфляция. И те страны, которые имеют собственные мощности производства питания, в большей степени будут защищены... У России в этом плане есть большое преимущество. Мы крупнейший экспортёр пшеницы в мире, мы за последние годы сильно укрепили собственную продовольственную безопасность. Например, вышли на рекордные сборы тепличных томатов и огурцов. Соответственно, мы в большей степени защищены от этой глобальной волны подорожания продуктов питания. Что в итоге будет означать ослабление валют, которые в меньшей степени были привязаны к таким сырьевым товарам, то есть доллара и евро. А для рубля очень хорошая перспектива», — пояснил Гинько.

Экономист также добавил, что важно увеличивать расчёты в рублях не только за экспорт, но и за импорт.

«Для рубля принципиальная точка разворота к укреплению наступит тогда, когда мы практически весь импорт сможем закупать за рубли. Когда мы этого добьёмся, тогда полностью пропадёт зависимость внешней торговли России от каких-то токсичных моментов и курсов доллара и евро», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что курс доллара, по данным Московской биржи, снизился до 96,84 рубля.