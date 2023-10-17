В Москве ежемесячно возникают более 10 тысяч новых МСП

В Москве ежемесячно регистрируют более 10 тыс. новых субъектов в сфере малого и среднего бизнеса (МСП).

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Согласно данным, каждый третий трудоспособный житель столицы занят в МСП, которых в столице более 850. Доля малого и среднего бизнеса достигает 82% от всех компаний и индивидуальных предпринимателей Москвы.

Заммэра Наталья Сергунина отметила, что с 2020 года количество МСП выросло на 12,3%. Треть из них занимает сфера торговли и услуг (31,7%). Кроме того, 12,6% заняты в области научной и технической деятельности, 7,2% — в ИТ-отрасли, 5,5% — в производстве.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что за первые семь месяцев 2023 года объём столичного промышленного производства увеличился на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.