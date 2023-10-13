Новак: сланцевая отрасль переживает непростые времена в США

Сланцевая отрасль переживает непростые времена в США, особенно после пандемии коронавируса, сообщил российский вице-премьер Александр Новак.

В интервью BFM.ru он напомнил, что когда рынок рухнул во время пандемии, очень сильно пострадали сланцевики, поскольку они были закредитованы.

«И вот на сегодняшний день они никак ещё не оправились от того стресса, который получила сланцевая отрасль», — рассказал Новак.

Сейчас власти видят, что банки неохотно финансируют проекты сланцевый отрасли. Кроме того, «все боятся, что опять будет такое же обрушение» и накопление убытков, если вдруг случатся «какие-то события».

«То есть сланцевая отрасль очень чувствительна к любым колебаниям цен», — отметил вице-премьер.

Новак также обратил внимание на очень короткий цикл в этой сфере: скважина, которая пробуривается для добычи сланцевого газа и сланцевой нефти, живёт три-четыре года.

«Основной объём добычи идёт в первый и второй год, потом идёт резкое снижение. Конечно, для сланцевой отрасли изменения, которые произошли, очень серьёзные», — рассказал собеседник.

Новак констатировал, что отрасль на сегодняшний день стагнирует на примерно одном и том же уровне.