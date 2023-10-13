Аналитик Юшков — о ценах на газ: европейцы страдают от выстроенной ими системы

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым биржевые цены на газ в Европе превысили $600 за 1 тыс. кубометров впервые с 10 марта текущего года.

Как пояснил Юшков, на европейский газовый рынок оказывают влияние нескольких факторов.

«В Австралии опять забастовки на заводах по сжижению газа, они сокращают экспорт СПГ, это влияет на цены как в Европе, так и в Азии. Плюс в Европе последнее время была меньше выработка на ветряных электростанциях, они пытаются заместить другими источниками энергии, в том числе, газом», — рассказал специалист.

Также аналитик напомнил, что Израиль приостановил добычу на газовом месторождении Тамар.

«Оно небольшое, но поставляет газ как для внутреннего рынка Израиля, так и часть газа шла в Египет, там сжижалась, и СПГ шёл на европейский рынок, поставки в Европу снизились. На все эти факторы активно реагируют биржи, именно спотовый рынок — рынок краткосрочных контрактов. Все игроки учитывают риски, на новости реагируют... Европейцы сами выстроили систему, от которой сейчас страдают, когда все контракты на поставку физического газа привязаны к биржевой торговле», — подчеркнул собеседник RT.

Поэтому любые политические изменения, новости о погоде — ещё ничего не произошло, но уже биржевая цена реагирует, пояснил эксперт.

«За пару дней цена выросла на $200 за тысячу кубов... Это не позволяет европейскому бизнесу нормально планировать свою деятельность, нормально развиваться. Поэтому и происходит деиндустриализация в Европе, компании предпочитают переносить свои предприятия, производство в более предсказуемые регионы», — заключил Юшков.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе превысили $600 за 1 тыс. кубометров впервые с 10 марта текущего года.