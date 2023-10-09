Новак заявил, что правительство продолжит мониторинг топливного рынка России

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что правительство продолжит мониторинг ситуации на российском топливном рынке с целью сохранения ценовой стабильности.

Об этом Новак сказал в ходе совещания премьер-министра России Михаила Мишустина с вице-премьерами.

«Правительство продолжит в ежедневном режиме мониторинг текущей ситуации на внутреннем рынке топлива», — цитирует его РИА Новости.

Новак добавил, что это будет делаться с целью сохранения стабильности цен на топливо на внутреннем рынке.

Ранее Михаил Мишустин поручил Александру Новаку и Минэнерго контролировать ситуацию на топливном рынке.