Новак заявил, что правительство продолжит мониторинг топливного рынка России
Об этом Новак сказал в ходе совещания премьер-министра России Михаила Мишустина с вице-премьерами.
«Правительство продолжит в ежедневном режиме мониторинг текущей ситуации на внутреннем рынке топлива», — цитирует его РИА Новости.
Новак добавил, что это будет делаться с целью сохранения стабильности цен на топливо на внутреннем рынке.
Ранее Михаил Мишустин поручил Александру Новаку и Минэнерго контролировать ситуацию на топливном рынке.