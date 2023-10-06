Глава Минэнерго Шульгинов заявил, что цены на АЗС уже снизились
Министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что меры правительства уже привели к снижению цен на АЗС.
- РИА Новости
«Результаты уже видны, есть тенденция по снижению цен, но это рыночная история», — приводит ТАСС его слова.
Ранее Федеральная антимонопольная служба направила письмо нефтяным компаниям и независимым АЗС о необходимости снизить цены на топливо.
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