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Глава Минэнерго Шульгинов заявил, что цены на АЗС уже снизились

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Министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что меры правительства уже привели к снижению цен на АЗС.
Глава Минэнерго Шульгинов заявил, что цены на АЗС уже снизились
  • РИА Новости

«Результаты уже видны, есть тенденция по снижению цен, но это рыночная история», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Федеральная антимонопольная служба направила письмо нефтяным компаниям и независимым АЗС о необходимости снизить цены на топливо.

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