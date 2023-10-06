«Газпром нефть»: компания быстро отреагировала на ситуацию на топливном рынке

Компания «Газпром нефть» оперативно отреагировала на ситуацию на топливном рынке, сдвинув графики ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и увеличив продажи на бирже.

Об этом сообщил глава организации Александр Дюков в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, введённые вовремя меры помогли «Газпрому» продолжить производство моторных топлив, а также поставлять их на топливный рынок.

«Мы выполнили все обязательства перед сельхозпроизводителями и, соответственно, откликнулись на дополнительные пожелания по объёмам поставки», — приводит РИА Новости слова Дюкова.

Он отметил, что руководство компании делало всё для того, чтобы предлагать нефтепродукты на бирже и в рознице АЗС по низким ценам.

Ранее сообщалось, что «Газпром» возглавил рейтинг 100 крупнейших российских компаний по чистой прибыли по версии Forbes.