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«Газпром нефть»: компания быстро отреагировала на ситуацию на топливном рынке

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Компания «Газпром нефть» оперативно отреагировала на ситуацию на топливном рынке, сдвинув графики ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и увеличив продажи на бирже.
«Газпром нефть»: компания быстро отреагировала на ситуацию на топливном рынке
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил глава организации Александр Дюков в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, введённые вовремя меры помогли «Газпрому» продолжить производство моторных топлив, а также поставлять их на топливный рынок.

«Мы выполнили все обязательства перед сельхозпроизводителями и, соответственно, откликнулись на дополнительные пожелания по объёмам поставки», — приводит РИА Новости слова Дюкова.

Он отметил, что руководство компании делало всё для того, чтобы предлагать нефтепродукты на бирже и в рознице АЗС по низким ценам.

Ранее сообщалось, что «Газпром» возглавил рейтинг 100 крупнейших российских компаний по чистой прибыли по версии Forbes.

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