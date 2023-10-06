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Россия начала поставки бензина и дизельного топлива в Армению по просьбе Еревана

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В МИД России заявили, что российская сторона начала поставки бензина и дизельного топлива в Армению по просьбе Еревана.
Россия начала поставки бензина и дизельного топлива в Армению по просьбе Еревана
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в российском дипведомстве.

«В ответ на обращение руководства Армении Россия начала поставки необходимых республике нефтепродуктов», — указывается в заявлении.

По данным российского МИД, речь идёт о поставке 15 тыс. т бензина, а также 20 тыс. т дизельного топлива.

Уточняется, что, как стало известно из запроса армянской стороны, ситуация в топливной сфере страны складывается непростая.

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