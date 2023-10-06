Аналитик Чернов спрогнозировал цены на нефть в диапазоне $82—88 за баррель

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с RT рассказал о факторах, влияющих на цены на нефть.

«На изменение стоимости нефти в первую очередь оказывает влияние баланс спроса и предложения на рынке, а также дальнейшие ожидания по формированию дефицита или профицита», — объяснил он.

При этом, по словам Чернова, на следующей торговой неделе с длинных праздничных выходных возвращается Китай — и на этом фоне «вновь во всю силу заработает китайская промышленность, из-за чего увеличится потребление нефтепродуктов».

«Начнут работать и китайские банки, через которые проводят оплату за импорт нефти. Поэтому ожидаем увеличения мирового спроса на сырую нефть и нефтепродукты, из-за чего цены на нефть должны начать восстанавливаться. Полагаем, что на следующей торговой неделе торги пройдут в диапазоне $82—88 за баррель Brent», — заключил аналитик.

Ранее стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $84 за баррель впервые с 29 августа текущего года.