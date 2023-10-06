Аналитик Антонов допустил снижение цен на нефть до $80 за баррель

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов выразил мнение, что котировки на нефть марки Brent могут упасть на бирже до $80 за баррель.

«Катастрофы не будет, даже если цена Urals упадёт ниже $30, потому что на этом уровне резко вырастет спрос на нашу нефть как минимум в Китае, да ещё на этом уровне и потолок цен, скорее всего, отменят», — прокомментировал Антонов для URA.RU.

Он назвал несколько причин резкого падения котировок. Это прежде всего уже существующие квоты на добычу, которые подтвердил на заседании министерский мониторинговый комитет ОПЕК+.

Также США продолжают сохранять объёмы добычи на достаточно высоком уровне. И наконец, «Россия в ноябре может пересмотреть параметры добровольного сокращения добычи нефти в любую сторону», заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $84 за баррель впервые с 29 августа текущего года.