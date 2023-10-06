Узнать больше

Аналитик Антонов допустил снижение цен на нефть до $80 за баррель

Короткая ссылка
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов выразил мнение, что котировки на нефть марки Brent могут упасть на бирже до $80 за баррель.
Аналитик Антонов допустил снижение цен на нефть до $80 за баррель
  • Gettyimages.ru
  • © sefa ozel

«Катастрофы не будет, даже если цена Urals упадёт ниже $30, потому что на этом уровне резко вырастет спрос на нашу нефть как минимум в Китае, да ещё на этом уровне и потолок цен, скорее всего, отменят», — прокомментировал Антонов для URA.RU.

Он назвал несколько причин резкого падения котировок. Это прежде всего уже существующие квоты на добычу, которые подтвердил на заседании министерский мониторинговый комитет ОПЕК+.

Также США продолжают сохранять объёмы добычи на достаточно высоком уровне. И наконец, «Россия в ноябре может пересмотреть параметры добровольного сокращения добычи нефти в любую сторону», заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $84 за баррель впервые с 29 августа текущего года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить