Новак заявил о сбалансированности рынка нефти

Российский вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил о сбалансированности рынка нефти.

Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с этим вице-премьер отметил достаточно высокий спрос на нефть.

«Мы видим, что на сегодняшний день в летний и осенний период спрос достаточно высокий, он обеспечен необходимым предложением. В этом году, кстати, наблюдается рекордное увеличение спроса на нефть в целом в мире — 102,4 млн баррелей в сутки, прирост 2,4 млн баррелей [в сутки]», — сказал он.

Ранее Новак заявил, что Россия в полном объёме выполняет обязательства в рамках ОПЕК+.