Мониторинг ОПЕК+ подтвердил принятые в июне решения альянса

Министерский мониторинговый комитет объединения ОПЕК+ подтвердил принятые в июне решения альянса.

Об этом говорится в итоговом коммюнике, размещённом на сайте ОПЕК.

В документе также отмечается, что мониторинговый комитет выразил полное признание и поддержку Саудовской Аравии за усилия по добровольному сокращению добычи нефти на 1 млн б/с до конца 2023 года.

Кроме того, комитет выразил признательность России за решение о сокращении экспорта нефти на 300 тыс. б/с до конца 2023 года.

Следующая встреча министерского мониторинга назначена на 26 ноября.

В июне ОПЕК+ объявила о продлении нефтяной сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего показателя добычи альянса.