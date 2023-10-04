Минфин России намерен направить 398,72 млрд рублей на покупку валюты и золота

Министерство финансов России заявило, что собирается направить 398,72 млрд рублей на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила.

Об этом ведомство написало в своём Telegram.

«Совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 398,72 млрд рублей», — говорится в заявлении.

Отмечается, что соответствующие торговые операции будут проводиться с 6 октября 2023 года по 7 ноября 2023 года.

Ранее Министерство финансов России заявило, что ожидаемый объём дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в октябре 2023 года в размере 513,48 млрд рублей.