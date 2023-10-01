Нидерланды прекратили добычу газа на крупнейшем в ЕС Гронингенском месторождении

Нидерланды 1 октября впервые за 60 лет прекратили добычу газа на крупнейшем в Евросоюзе Гронингенском месторождении, сообщает De Telegraaf.

Добыча газа была прекращена из-за рисков землетрясений и неудобств, причинённых местному населению, пишет издание, однако подчёркивается, что работы могут быть продолжены в 2024 году в исключительных случаях.

Например, газ могут вновь начать добывать, если зима будет очень холодной.

Летом агентство Bloomberg писало, что правительство Нидерландов обязалось потратить в общей сложности €22 млрд в течение 30 лет на компенсацию жителям Гронингена вследствие землетрясений.