Аналитик Юшков спрогнозировал дальнейший рост цен на нефть
- РИА Новости
«Это закономерный процесс. Экспортные пошлины на нефть в России растут соответственно ценам на топливо. Когда они снижаются, уменьшается размер пошлины», — сообщил он в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметил эксперт, для отечественной экономики повышение размера пошлины позитивно, так как бюджет получает дополнительные доходы.
«Сейчас мы получаем больше, чем заложено в бюджет. Во многом это компенсация недополученной экспортной выручки», — добавил он.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что стала известна деловая программа Российской энергетической недели, которая состоится в Москве 11—13 октября.