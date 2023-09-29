Узнать больше

Аналитик Юшков спрогнозировал дальнейший рост цен на нефть

Короткая ссылка
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что цены на нефть продолжат расти и в IV квартале могут превысить $100 за баррель.
Аналитик Юшков спрогнозировал дальнейший рост цен на нефть
  • РИА Новости

«Это закономерный процесс. Экспортные пошлины на нефть в России растут соответственно ценам на топливо. Когда они снижаются, уменьшается размер пошлины», — сообщил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, для отечественной экономики повышение размера пошлины позитивно, так как бюджет получает дополнительные доходы.

«Сейчас мы получаем больше, чем заложено в бюджет. Во многом это компенсация недополученной экспортной выручки», — добавил он.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что стала известна деловая программа Российской энергетической недели, которая состоится в Москве 11—13 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить