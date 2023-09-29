Аналитик Юшков спрогнозировал дальнейший рост цен на нефть

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что цены на нефть продолжат расти и в IV квартале могут превысить $100 за баррель.

«Это закономерный процесс. Экспортные пошлины на нефть в России растут соответственно ценам на топливо. Когда они снижаются, уменьшается размер пошлины», — сообщил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, для отечественной экономики повышение размера пошлины позитивно, так как бюджет получает дополнительные доходы.

«Сейчас мы получаем больше, чем заложено в бюджет. Во многом это компенсация недополученной экспортной выручки», — добавил он.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что стала известна деловая программа Российской энергетической недели, которая состоится в Москве 11—13 октября.