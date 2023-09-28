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Объём розничной торговли в Пермском крае вырос на 3,8%

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Объём розничной торговли в Пермском крае вырос почти на 4% за январь — август 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.
Объём розничной торговли в Пермском крае вырос на 3,8%
  • Gettyimages.ru
  • © Joos Mind

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Пермьстат.

«Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе — августе 2023 года сложился в сумме 462886,4 млн рублей, что составляет 103,8% к соответствующему периоду прошлого года. На 97,7% оборот формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями вне рынков», — отмечается в сообщении.

На рынках и ярмарках реализовано 2,3% товаров от их общего розничного оборота.

Доля непродовольственных товаров в общей рознице достигла 50,6%, доля пищевых продуктов с учётом напитков и табачных изделий составила 49,4%.

Ранее НСН со ссылкой на персональный сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщила, что в столице расширят финансовую поддержку компаний и проектов в сфере социального предпринимательства.

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