Объём розничной торговли в Пермском крае вырос на 3,8%
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Пермьстат.
«Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе — августе 2023 года сложился в сумме 462886,4 млн рублей, что составляет 103,8% к соответствующему периоду прошлого года. На 97,7% оборот формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями вне рынков», — отмечается в сообщении.
На рынках и ярмарках реализовано 2,3% товаров от их общего розничного оборота.
Доля непродовольственных товаров в общей рознице достигла 50,6%, доля пищевых продуктов с учётом напитков и табачных изделий составила 49,4%.
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