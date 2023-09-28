Собянин рассказал о роли Москвы в формировании бюджета страны

Доходы Москвы выросли в 3,2 раза за последние 12 лет, столица в четыре раза увеличила поступления в федеральный бюджет, заявил мэр Сергей Собянин на пленарной сессии «В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации» в рамках Московского финансового форума.

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

«За 12 лет доходы Москвы очень серьёзно выросли. Но распределение изменилось. Если доходы Москвы за этот период увеличились в 3,2 раза, то перечисления с территории Москвы в федеральный бюджет — в четыре раза. Поэтому естественно, что значительная часть перераспределения доходов произошла в сторону федерального бюджета», — отметил Собянин.

Форум проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». В этом году главной темой стала трансформация отечественной экономики в условиях одностороннего разрыва прежних хозяйственных связей с западными партнёрами.

Ранее URA.RU сообщало, что министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин заявил на Московском финансовом форуме, что ряд инфраструктурных проектов будет реализован в пятилетний период.