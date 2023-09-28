Собянин рассказал о роли Москвы в формировании бюджета страны
Об этом сообщает портал мэра и правительства.
«За 12 лет доходы Москвы очень серьёзно выросли. Но распределение изменилось. Если доходы Москвы за этот период увеличились в 3,2 раза, то перечисления с территории Москвы в федеральный бюджет — в четыре раза. Поэтому естественно, что значительная часть перераспределения доходов произошла в сторону федерального бюджета», — отметил Собянин.
Форум проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». В этом году главной темой стала трансформация отечественной экономики в условиях одностороннего разрыва прежних хозяйственных связей с западными партнёрами.
Ранее URA.RU сообщало, что министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин заявил на Московском финансовом форуме, что ряд инфраструктурных проектов будет реализован в пятилетний период.