Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что экономика России вышла на траекторию роста

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что российская экономика вышла на траекторию роста.

Об этом она сказала в ходе «правительственного часа» в Совфеде.

Как отметила Матвиенко, необходим комплекс мер, направленный на укрепление экономики. По её словам, «одним повышением ключевой ставки ЦБ не решить задач».

При этом, подчеркнула Матвиенко, экономика России вышла на траекторию роста.

«Это говорит, что самый тяжёлый период мы преодолели, но это не значит, что впереди нас ждут тепличные условия», — цитирует её РИА Новости.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников спрогнозировал рост зарплат в России на фоне низкого уровня безработицы.