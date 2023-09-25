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В Нижнем Новгороде форум по вопросам инвестиционного климата пройдёт в октябре

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В Нижнем Новгороде в рамках Нижегородской ярмарки 13 октября состоится Межрегиональный форум по внедрению регионального инвестиционного стандарта.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу правительства области.

Мероприятие посетят представители российских регионов, а также члены комиссии Государственного совета России по направлению «Инвестиции», деловые объединения субъектов России.

«Форум станет площадкой для обсуждения возможностей улучшения инвестиционного климата в регионах и тиражирования лучших практик», — прокомментировал заместитель губернатора области Егор Поляков.

Отмечается, что регион в числе первых внедрил все элементы инвестстандарта. Для инвесторов осуществляет деятельность Корпорация развития, для решения проблемных вопросов можно обратиться в совет по стратегии и инвестициям (инвесткомитет. — RT). Также сформированы карта с базой инвестплощадок, инвестиционная декларация и свод инвестиционных правил.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в столице инвесторы реализуют 18 проектов комплексного развития территорий (КРТ).

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