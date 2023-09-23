Сийярто: Лавров гарантировал продолжение поставок Венгрии нефти и газа

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров гарантировал продолжение поставок Будапешту нефти и газа.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, он получил от Лаврова гарантии в том, что поставки Венгрии нефти и газа продолжатся в соответствии с рамками контрактов.

Ранее Сийярто заявил, что посетит Москву 11—13 октября.