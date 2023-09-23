Узнать больше

«Известия»: бюджет России на ближайшие три года будет дефицитным

Короткая ссылка
В ближайшие три года бюджет России будет дефицитным.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы правительства с основными параметрами проекта бюджета. 

По словам доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Аллы Чаловой, это связано с опережающим номинальным ростом расходов.

Она отметила, что данный процесс отражает продолжение взятого властями курса на проведение активной бюджетной политики в области расходов.

Так, в течение 2022–2023 годов дополнительное финансирование существенно смягчило негативное воздействие санкций на экономику России и сформировало посыл для её роста, сказала эксперт.

В существовании дефицита нет никакой угрозы, добавила Чалова.

8 сентября в Минфине России сообщили, что дефицит федерального бюджета страны в январе — августе, по предварительной оценке, составил 1,5% ВВП, или 2,361 трлн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить