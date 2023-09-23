«Известия»: бюджет России на ближайшие три года будет дефицитным

В ближайшие три года бюджет России будет дефицитным.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы правительства с основными параметрами проекта бюджета.

По словам доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Аллы Чаловой, это связано с опережающим номинальным ростом расходов.

Она отметила, что данный процесс отражает продолжение взятого властями курса на проведение активной бюджетной политики в области расходов.

Так, в течение 2022–2023 годов дополнительное финансирование существенно смягчило негативное воздействие санкций на экономику России и сформировало посыл для её роста, сказала эксперт.

В существовании дефицита нет никакой угрозы, добавила Чалова.

8 сентября в Минфине России сообщили, что дефицит федерального бюджета страны в январе — августе, по предварительной оценке, составил 1,5% ВВП, или 2,361 трлн рублей.