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Минэнерго объяснило индексацию тарифов на газ и электроэнергию ростом издержек

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Основной причиной индексации тарифов на электроэнергию и газ является рост издержек производителей и поставщиков, связанный с общим увеличением цен в экономике, сообщает российское Минэнерго.
Минэнерго объяснило индексацию тарифов на газ и электроэнергию ростом издержек
  • Gettyimages.ru
  • © zhengzaishuru

«Основная причина индексации тарифов — рост издержек производителей и поставщиков, связанных с общим увеличением цен в экономике», — приводит ТАСС сообщение министерства.

Отмечается, что индексация имеет целью компенсацию возрастающих издержек производителей и поставщиков.

Также сообщается, что данная мера позволит обеспечить надёжное электроснабжение.

Ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов в интервью «России 24» заявил, что Россия в данный момент немного снизила экспорт электроэнергии в КНР.

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