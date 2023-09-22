Минэнерго объяснило индексацию тарифов на газ и электроэнергию ростом издержек
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«Основная причина индексации тарифов — рост издержек производителей и поставщиков, связанных с общим увеличением цен в экономике», — приводит ТАСС сообщение министерства.
Отмечается, что индексация имеет целью компенсацию возрастающих издержек производителей и поставщиков.
Также сообщается, что данная мера позволит обеспечить надёжное электроснабжение.
Ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов в интервью «России 24» заявил, что Россия в данный момент немного снизила экспорт электроэнергии в КНР.