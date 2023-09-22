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Овчинский: столичный производитель создал линию одежды из яблочной кожи и тенселя

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Исполняющий обязанности руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал о достижениях столичной отрасли лёгкой промышленности, которая представлена более чем 250 предприятиями.
Овчинский: столичный производитель создал линию одежды из яблочной кожи и тенселя

Так, компания BOYARI представила коллекцию одежды и аксессуаров из яблочной кожи, переработанного пластика и тенселя, передаёт kp.ru со ссылкой на главу ведомства.

По его словам, в линейку вошло 45 изделий: брюки, комбинезоны, кимоно и сумки.

Овчинский также отметил, что за восемь месяцев текущего года производитель обеспечил выпуск более чем 200 единиц одежды и аксессуаров.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что за первые семь месяцев 2023 года объём столичного промышленного производства увеличился на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

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