Овчинский: столичный производитель создал линию одежды из яблочной кожи и тенселя
Так, компания BOYARI представила коллекцию одежды и аксессуаров из яблочной кожи, переработанного пластика и тенселя, передаёт kp.ru со ссылкой на главу ведомства.
По его словам, в линейку вошло 45 изделий: брюки, комбинезоны, кимоно и сумки.
Овчинский также отметил, что за восемь месяцев текущего года производитель обеспечил выпуск более чем 200 единиц одежды и аксессуаров.
Ранее НСН со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что за первые семь месяцев 2023 года объём столичного промышленного производства увеличился на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.