В Центробанке назвали объём международных резервов России
Международные резервы России по состоянию на 15 сентября составили $576,7 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.
- globallookpress.com
- © Svetlana Vozmilova
«Объём международных резервов за неделю изменился незначительно и по состоянию на 15 сентября составил $576,7 млрд», — говорится в заявлении.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что наличные деньги никуда не исчезнут.
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