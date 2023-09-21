В Центробанке назвали объём международных резервов России

Международные резервы России по состоянию на 15 сентября составили $576,7 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

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«Объём международных резервов за неделю изменился незначительно и по состоянию на 15 сентября составил $576,7 млрд», — говорится в заявлении. Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что наличные деньги никуда не исчезнут.