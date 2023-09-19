Совкомбанк и Sk Fintech Hub запускают проект цифровой и инфраструктурной поддержки НКО

Совкомбанк и «Сколково» создали федеральный проект «Технологии добра» для организации инфраструктурной поддержки и цифрового развития социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов.

«Цифровизация становится принципиально важным условием для устойчивости и эффективности некоммерческого сектора. Мы хотим помочь НКО упростить их технические процессы и рутинные задачи, чтобы они могли уделять больше времени своей основной деятельности — помощи благополучателям», — заявил зампред правления Совкомбанка Альберт Борис.

«Технологии добра» призваны помочь занятым в соцсфере НКО облегчить операционную деятельность. Организаторы предоставляют доступ к собственным и партнёрским продуктам на льготной или безвозмездной основе и создают цифровые решения под конкретные задачи.

Как отметил исполнительный директор Sk Fintech Hub Павел Новиков, рынок НКО в России ежегодно растёт на 4% и сегодня его объём составляет 380—400 млрд рублей. Впрочем, дальнейшему росту препятствует неэффективность в привлечении средств, в дистрибуции продуктов и услуг, а также в предоставлении отчётности.

«Цель нашего комплекса инициатив — увеличить рынок до 1 трлн рублей в перспективе следующих десяти лет, повысить эффективность и прозрачность отрасли за счёт более активной цифровизации сектора НКО, а также с помощью привлекаемых в проект партнёров», — добавил Новиков.

В проекте примут участие компания VK, в том числе образовательные платформы группы Skillbox и Lerna.ru, Softline и «Скан-Интерфакс». Их продукты, включая SMM-продвижение, образовательные курсы, медиамониторинг и онлайн-менеджер задач, станут доступны на портале «Технологии добра» в ближайшее время.

В числе первых проект поддержали фонд целевого капитала «Истоки», фонд «Нужна помощь», фонд «Друзья», «Агентство социальной информации» и Александра Болдырева, исполнительный директор Ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров».