Аксаков рассказал о влияющих на устойчивость рубля факторах

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, какие факторы влияют на устойчивость рубля.

«Новые каналы взаимодействия с внешними партнёрами уже позволили обеспечить нужный объём импорта для удовлетворения спроса на зарубежные товары. В настоящий момент этот фактор растущего импорта больше не оказывает влияния на курс рубля», — заявил депутат в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, из данных Банка России следует, что в январе — марте 2023 года отечественный экспорт снизился на 32% относительно I квартала 2022 года, а импорт вырос на 6,5%.

«Этот дисбаланс работал на удешевление рубля. Повышение Банком России ключевой ставки позволило снизить спрос на валюту. Спекулянты умерили свой пыл. Всё это сработало на незначительное укрепление рубля», — сказал Аксаков.

Как добавил депутат, ситуация на валютном рынке стабилизировалась и дальше нужно смотреть на то, как работает экономика и наращивается экспорт.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития России прогнозирует курс доллара на конец 2023 года на уровне 94 рублей.