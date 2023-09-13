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Решетников рассказал о факторе ускоренного восстановления ВВП России

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Глава Минэкономразвития Максим Решетников в эксклюзивном интервью RT на полях Восточного экономического форума рассказал о факторе, который способствует ускоренному восстановлению российского ВВП.
Решетников рассказал о факторе ускоренного восстановления ВВП России
  • РИА Новости

«В первую очередь это сам бизнес, который показал свою гибкость и активно перестраивает цепочки поставок, платежи, расчёты и логистику. Здесь большая доля приходится на малый бизнес, который как раз активно инвестирует в так называемую экономику предложения», — рассказал он.

По его словам, крупные компании более ориентированы на экспорт и в этом плане не так подвижны.

«В то же время небольшие предприятия уверенно заполняют ниши, поэтому в первую очередь важно для них сохранить доступ к финансированию. Все остальные вопросы, связанные с рынками, кадрами, завозом оборудования и технологиями, они решат и без участия государства. Главное, чтобы для них была предсказуемость в экономике, стабильность условий игры, снижение регуляторной нагрузки и, конечно, доступ к финансам», — добавил он.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что рост экономики России по итогам 2023 года превысит 2%.

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