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Выручка столичных автотранспортных предприятий выросла на 87% в первом полугодии

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Выручка московских предприятий в сфере разработки и производства автотранспорта и комплектующих увеличилась на 87% в первом полугодии по сравнению с таким же периодом 2022 года.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы и на данные Росстата.

Наряду с этим у столичных производителей компьютеров, электронных и оптических изделий рост выручки составил 43%, а у IT-компаний — 38%.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что за первые семь месяцев 2023 года объём столичного промышленного производства увеличился на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

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