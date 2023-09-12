Выручка столичных автотранспортных предприятий выросла на 87% в первом полугодии
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы и на данные Росстата.
Наряду с этим у столичных производителей компьютеров, электронных и оптических изделий рост выручки составил 43%, а у IT-компаний — 38%.
Ранее НСН со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что за первые семь месяцев 2023 года объём столичного промышленного производства увеличился на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.