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Президент ТПП Катырин высказался о перспективах цифрового рубля

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Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин оценил перспективы цифрового рубля как хорошие.
Президент ТПП Катырин высказался о перспективах цифрового рубля
  • РИА Новости

«Многое зависит от того, как будут развиваться процессы с цифровым рублём. У него есть хорошая, на наш взгляд, возможная перспектива. Сегодня есть цифровой юань, мы ввели цифровой рубль», — сказал он в студии газеты «Известия» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2023).

Благодаря цифровому рублю получается работать без использования доллара и других валют, подчеркнул Катырин.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что цифровой рубль может быть использован в международных расчётах к 2025 году.

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