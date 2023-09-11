Президент ТПП Катырин высказался о перспективах цифрового рубля
- РИА Новости
«Многое зависит от того, как будут развиваться процессы с цифровым рублём. У него есть хорошая, на наш взгляд, возможная перспектива. Сегодня есть цифровой юань, мы ввели цифровой рубль», — сказал он в студии газеты «Известия» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2023).
Благодаря цифровому рублю получается работать без использования доллара и других валют, подчеркнул Катырин.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что цифровой рубль может быть использован в международных расчётах к 2025 году.