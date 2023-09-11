В Подмосковье запустили 68-ой индустриальный парк

В Ленинском городском округе Московской области заработал индустриальный парк «PNK парк МКАД-М4» площадью более 128 тыс. кв. м.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу областного Миинвеста.

Новый индустриальный парк стал 68-м по счёту в регионе. При его полном заполнении будет создано более 1 тыс. новых рабочих мест.

В ведомстве уточнили, что за всё время работы резиденты индустриальных парков Подмосковья, которых насчитывается около 1,3 тыс., привлекли накопленным итогом свыше 490 млрд рублей инвестиций. На предприятиях индустриальных парков региона создано более 66 тыс. рабочих мест.

Общая площадь индустриальных парков Подмосковья составляет около 3,2 тыс. га. Они заполнены более чем на 84%.

Ранее НСН со ссылкой на словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что резиденты особой экономической зоны «Технополис «Москва» инвестировали в собственное развитие свыше 20 млрд рублей за первую половину 2023 года. Это в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.