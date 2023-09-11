Глава ВТБ Костин предложил ввести лимит на вывод рублей из России
Костин привёл пример, когда человек переводит миллиард в Армению и он тут же возвращается в обмен на доллары.
По его словам, эту возможность необходимо закрыть.
Правительство предлагает ввести более жёсткий валютный контроль, добавил Костин.
1 сентября глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор планирует в сентябре продлить ограничения на операции с валютой.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что его ведомство и Центробанк ищут консенсус в отношении валютного контроля в России.