Глава ВТБ Костин предложил ввести лимит на вывод рублей из России

Глава ВТБ Андрей Костин предложил ввести лимит на вывод денег в рублях из России. Об этом он сказал в интервью РБК.

Костин привёл пример, когда человек переводит миллиард в Армению и он тут же возвращается в обмен на доллары.

По его словам, эту возможность необходимо закрыть.

Правительство предлагает ввести более жёсткий валютный контроль, добавил Костин.

1 сентября глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор планирует в сентябре продлить ограничения на операции с валютой.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что его ведомство и Центробанк ищут консенсус в отношении валютного контроля в России.