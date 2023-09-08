Узнать больше

Специалист по фондовому рынку Короев прокомментировал динамику курса юаня к доллару

Короткая ссылка
Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев высказался о динамике курса юаня к доллару.
Специалист по фондовому рынку Короев прокомментировал динамику курса юаня к доллару
  • Gettyimages.ru
  • © Toshe_O

«Китайская экономика восстанавливается не так быстро после снятия локдаунов, как можно было полагать. Поэтому ЦБ Китая вводит разные меры поддержки, в частности снижает ставки», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в США процентная ставка держится на высоком уровне, что оказывает давление на курс юаня, равно как и прямое сокращение инвестиций Соединённых Штатов в Китай на фоне геополитического противостояния.

«Пока явных предпосылок для изменения этой тенденции не прослеживается», — добавил Короев.

Ранее сообщалось, что курс доллара по отношению к юаню достиг максимума с декабря 2007 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить