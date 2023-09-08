Специалист по фондовому рынку Короев прокомментировал динамику курса юаня к доллару

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев высказался о динамике курса юаня к доллару.

«Китайская экономика восстанавливается не так быстро после снятия локдаунов, как можно было полагать. Поэтому ЦБ Китая вводит разные меры поддержки, в частности снижает ставки», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в США процентная ставка держится на высоком уровне, что оказывает давление на курс юаня, равно как и прямое сокращение инвестиций Соединённых Штатов в Китай на фоне геополитического противостояния.

«Пока явных предпосылок для изменения этой тенденции не прослеживается», — добавил Короев.

Ранее сообщалось, что курс доллара по отношению к юаню достиг максимума с декабря 2007 года.