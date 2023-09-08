Специалист по фондовому рынку Короев прокомментировал динамику курса юаня к доллару
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«Китайская экономика восстанавливается не так быстро после снятия локдаунов, как можно было полагать. Поэтому ЦБ Китая вводит разные меры поддержки, в частности снижает ставки», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
По его словам, в США процентная ставка держится на высоком уровне, что оказывает давление на курс юаня, равно как и прямое сокращение инвестиций Соединённых Штатов в Китай на фоне геополитического противостояния.
«Пока явных предпосылок для изменения этой тенденции не прослеживается», — добавил Короев.
Ранее сообщалось, что курс доллара по отношению к юаню достиг максимума с декабря 2007 года.