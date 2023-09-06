Новак: «Газпром» построил с 2005 года в России газопроводы длиннее экватора

«Газпром» в рамках программы газификации с 2005 года по 2022 год построил в России сеть газопроводов длиннее экватора, почти 42,5 тыс. км.

Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

«В период с 2005 года... по 2022 год компанией «Газпром» построено 2922 газопровода протяжённостью 42 468 км», — написал он в статье в журнале «Энергетическая политика».

Новак отметил, что высокие темпы строительства сохраняются.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что объёмы закачки в ПХГ достигли 88% от целевого значения, к началу сезона показатели по закачке будут достигнуты.