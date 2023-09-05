В ЦБ назвали повышенными темпы роста корпоративного и розничного кредитования

Аналитики Центробанка сообщили, что в данный момент темпы роста в сферах корпоративного и розничного кредитования в России находятся на высоком уровне.

Об этом говорится в бюллетене ЦБ «О чём говорят тренды».

Как отметили эксперты, для поддержания ценовой стабильности кредитный импульс не должен доходить до избыточных показателей.

В ЦБ уточнили, что рост кредитования должен быть умеренным.

«Текущие высокие темпы роста в сферах корпоративного и розничного кредитования этому требованию не соответствуют», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова прокомментировала ужесточение условий кредитования для граждан с долговой нагрузкой от 50%.