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Аналитик назвал сокращение добычи нефти повлиявшим на рост цены фактором

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Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым цена нефти Brent поднялась выше $90 за баррель впервые с 18 ноября 2022 года.
Аналитик назвал сокращение добычи нефти повлиявшим на рост цены фактором
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«Основной фактор — это сокращение добычи нефти, которое реализуется по-прежнему участниками ОПЕК+, часть сокращения согласована на уровне этой международной организации, а часть — это односторонние обязательства, которые России и Саудовская Аравия на себя принимали. Это поддерживает цены на нефть, даёт им рост. Плюс ожидание окончательного восстановления китайской экономики после коронавируса. Ещё были опасения, что в Америке будет финансовый кризис и мировая рецессия из-за этого, опасения вроде не оправдались, так что совокупность факторов двигает цены на нефть вверх», — пояснил собеседник RT.

Отвечая на вопрос о возможности роста цены в ближайшее время выше $100 за баррель, собеседник RT заявил, что не делал бы на это ставку.

«Если говорить про гипотетическую вероятность, это должны быть ещё какие-то факторы. Может быть, какая-то нестабильность на Ближнем Востоке или в Африке... Надо понимать, что цены на нефть волатильны. Это особенность этого рынка», — заключил он. 

Ранее стало известно, что цена нефти Brent поднялась выше $90 за баррель впервые с 18 ноября 2022 года.

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