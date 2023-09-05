В Узбекистане объяснили приостановку международных переводов двух сервисов

В пресс-службе Центробанка Узбекистана объяснили, почему было приостановлено осуществление зарубежных денежных переводов узбекскими платёжными сервисами Oson и Pay Way.

Как объяснил регулятор агентству ТАСС, данный запрет был направлен на защиту финансовой системы страны.

«С 5 сентября 2023 года Центральный банк Республики Узбекистан принимает меры по запрету платёжным организациям осуществлять трансграничные международные транзитные операции. Данное решение направлено на защиту финансовой системы Узбекистана и, в частности, рынка финтех от рисков в международной торгово-финансовой системе», — рассказали в Центробанке.

Как уточнили в пресс-службе, соответствующие сервисы должны иметь лицензии тех стран или «экономических регионов», на территории которых они оказывают финансовые услуги, а также должны быть зарегистрированы их бенефициары.

Ранее Google Play удалил мобильное приложение платёжной системы «Юнистрим», которое в июле подпало под санкции США.