Узнать больше

В Узбекистане объяснили приостановку международных переводов двух сервисов

Короткая ссылка
В пресс-службе Центробанка Узбекистана объяснили, почему было приостановлено осуществление зарубежных денежных переводов узбекскими платёжными сервисами Oson и Pay Way.
В Узбекистане объяснили приостановку международных переводов двух сервисов
  • Gettyimages.ru
  • © Pawel Toczynski

Как объяснил регулятор агентству ТАСС, данный запрет был направлен на защиту финансовой системы страны.

«С 5 сентября 2023 года Центральный банк Республики Узбекистан принимает меры по запрету платёжным организациям осуществлять трансграничные международные транзитные операции. Данное решение направлено на защиту финансовой системы Узбекистана и, в частности, рынка финтех от рисков в международной торгово-финансовой системе», — рассказали в Центробанке.

Как уточнили в пресс-службе, соответствующие сервисы должны иметь лицензии тех стран или «экономических регионов», на территории которых они оказывают финансовые услуги, а также должны быть зарегистрированы их бенефициары.

Ранее Google Play удалил мобильное приложение платёжной системы «Юнистрим», которое в июле подпало под санкции США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить