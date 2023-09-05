Минфин против налоговых барьеров для возвращающихся в Россию компаний
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Об этом он рассказал в ходе форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность».
«Они продали свой бизнес. Если они возвращаются, то нужно будет приобрести здесь активы по рыночной стоимости, они же не за бесплатно получают эти активы. Какой-то дополнительный налог тут — нет, мы, наоборот, только приветствуем инвесторов, которые захотят прийти. Речи о барьерах для тех, кто захочет вернуться, мне кажется, нет», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что Минфин и ЦБ ведут дискуссию по вопросу криптовалют, министерство выступает за их регулирование.