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Минфин против налоговых барьеров для возвращающихся в Россию компаний

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Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что ведомство выступает против налоговых барьеров для возвращающхся в Россию компаний.
Минфин против налоговых барьеров для возвращающихся в Россию компаний
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом он рассказал в ходе форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность».

«Они продали свой бизнес. Если они возвращаются, то нужно будет приобрести здесь активы по рыночной стоимости, они же не за бесплатно получают эти активы. Какой-то дополнительный налог тут — нет, мы, наоборот, только приветствуем инвесторов, которые захотят прийти. Речи о барьерах для тех, кто захочет вернуться, мне кажется, нет», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минфин и ЦБ ведут дискуссию по вопросу криптовалют, министерство выступает за их регулирование.

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