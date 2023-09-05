Минфин против налоговых барьеров для возвращающихся в Россию компаний

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что ведомство выступает против налоговых барьеров для возвращающхся в Россию компаний.

Об этом он рассказал в ходе форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность».

«Они продали свой бизнес. Если они возвращаются, то нужно будет приобрести здесь активы по рыночной стоимости, они же не за бесплатно получают эти активы. Какой-то дополнительный налог тут — нет, мы, наоборот, только приветствуем инвесторов, которые захотят прийти. Речи о барьерах для тех, кто захочет вернуться, мне кажется, нет», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минфин и ЦБ ведут дискуссию по вопросу криптовалют, министерство выступает за их регулирование.