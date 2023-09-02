Эксперт Колобанов: Эр-Рияд может уменьшить добровольное сокращение добычи нефти

Замдиректора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов заявил, что власти Саудовской Аравии могут пойти на уменьшение своего добровольного сокращения добычи нефти в октябре.

Об этом он рассказал РИА Новости.

По его мнению, власти ближневосточного королевства продолжат добровольное сокращение добычи в связи с отсутствием какого-либо ожидания резкого роста спроса на нефть в ближайшие месяцы.

«Вместе с тем также представляется возможным немного уменьшить данное добровольное ограничение, например, до 0,8—0,9 млн баррелей в сутки, чтобы показать рынку, что саудиты обладают «тайным знанием» о будущем росте спроса», — отметил он.

Ранее власти Саудовской Аравии приняли решение продлить добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в сентябре.