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В Ростовской области создадут особую экономическую зону

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На площадке Новочеркасского индустриального парка в Ростовской области создадут особую экономическую зону (ОЭЗ).
В Ростовской области создадут особую экономическую зону
  • Gettyimages.ru
  • © Mikael Vaisanen

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на региональное правительство.

«Потенциальные резиденты планируют реализовать на территории ОЭЗ восемь инвестиционных проектов, что позволит создать в регионе 790 новых рабочих мест и привлечь в экономику области порядка 8,6 млрд рублей инвестиций», — заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Будущие резиденты будут производить сельскохозяйственную технику, холодильное оборудование, также запланировано строительство завода по производству сжиженного газа.

Ранее RIA56 сообщало, что резидентами особой экономической зоны «Оренбуржье» стали ещё пять новых компаний.

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