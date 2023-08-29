Компания «Татнефть» увеличила объём чистой прибыли на 5,7% по итогам полугодия

Нефтяная компания «Татнефть» опубликовала отчёт о своей деятельности за первое полугодие, из которого следует, что рост чистой прибыли согласно международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) составил 5,7% от результатов прошлогоднего периода.

Об этом информирует oilcapital.ru.

Сумма чистой прибыли «Татнефти» с января по июнь текущего года составила 147,83 млрд рублей.

При этом объём прибыли до уплаты налогов оказался меньше, чем в прошлом году, на 6,6% — 183 млрд рублей. Также показатели снижения дала операционная прибыль, сократившись на 38% от прошлого года — до 157,4 млрд рублей.

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