Компания «Татнефть» увеличила объём чистой прибыли на 5,7% по итогам полугодия
Об этом информирует oilcapital.ru.
Сумма чистой прибыли «Татнефти» с января по июнь текущего года составила 147,83 млрд рублей.
При этом объём прибыли до уплаты налогов оказался меньше, чем в прошлом году, на 6,6% — 183 млрд рублей. Также показатели снижения дала операционная прибыль, сократившись на 38% от прошлого года — до 157,4 млрд рублей.
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