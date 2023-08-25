Два участка реорганизуют в ЮЗАО Москвы по программе КРТ

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в ЮЗАО столицы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ) два неэффективно используемых участка общей площадью 2,47 га.

Одна территория располагается на улице Бутлерова, владение 12, другая — на улице Введенского, строение 13, передаёт НСН. «Объём вложения инвесторов в развитие площадок оценивается более чем в 9 млрд рублей», — отметил вице-мэр. Благодаря реализации проекта появится 100 новых вакансий, заключил Ефимов. Ранее «Радио 1» сообщало, что подмосковный городской округ Ступино и город Циндао китайской провинции Шаньдун подписали соглашение о породнённых отношениях.