Два участка реорганизуют в ЮЗАО Москвы по программе КРТ
Одна территория располагается на улице Бутлерова, владение 12, другая — на улице Введенского, строение 13, передаёт НСН.
«Объём вложения инвесторов в развитие площадок оценивается более чем в 9 млрд рублей», — отметил вице-мэр.
Благодаря реализации проекта появится 100 новых вакансий, заключил Ефимов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что подмосковный городской округ Ступино и город Циндао китайской провинции Шаньдун подписали соглашение о породнённых отношениях.