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Два участка реорганизуют в ЮЗАО Москвы по программе КРТ

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в ЮЗАО столицы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ) два неэффективно используемых участка общей площадью 2,47 га.
Два участка реорганизуют в ЮЗАО Москвы по программе КРТ

Одна территория располагается на улице Бутлерова, владение 12, другая — на улице Введенского, строение 13, передаёт НСН.

«Объём вложения инвесторов в развитие площадок оценивается более чем в 9 млрд рублей», — отметил вице-мэр.

Благодаря реализации проекта появится 100 новых вакансий, заключил Ефимов.

Ранее «Радио 1» сообщало, что подмосковный городской округ Ступино и город Циндао китайской провинции Шаньдун подписали соглашение о породнённых отношениях.

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