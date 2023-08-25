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Клепач: доходы бюджета России в 2023 году могут превысить план на 2 трлн рублей

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Главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявил, что доходы федерального бюджета России в 2023 году могут превысить план на 2 трлн рублей.
Клепач: доходы бюджета России в 2023 году могут превысить план на 2 трлн рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Rrraum

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на проходящем в Барнауле форуме «Зерно Сибири».

«Доходов в законе о бюджете планировалось 26 трлн рублей. На наш взгляд, будет 27 с лишним, может 28 трлн рублей, посмотрим на цены на конец года», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что за период с июля по сентябрь бюджет России будет сведён с профицитом.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что по итогам шести месяцев опасения вокруг исполнения бюджета России не оправдались.

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