Клепач: доходы бюджета России в 2023 году могут превысить план на 2 трлн рублей
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Соответствующее заявление он сделал во время выступления на проходящем в Барнауле форуме «Зерно Сибири».
«Доходов в законе о бюджете планировалось 26 трлн рублей. На наш взгляд, будет 27 с лишним, может 28 трлн рублей, посмотрим на цены на конец года», — цитирует его ТАСС.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что за период с июля по сентябрь бюджет России будет сведён с профицитом.
Также премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что по итогам шести месяцев опасения вокруг исполнения бюджета России не оправдались.