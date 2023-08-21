Опубликована деловая программа VIII Восточного экономического форума

Организаторы VIII Восточного экономического форума опубликовали деловую программу мероприятия, которое состоится 10—13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

Программа опубликована на сайте форума.

«Что касается программы, мы адаптировали традиционные блоки под актуальную международную обстановку, современные вызовы и роль, которую Дальний Восток играет для нашей страны. Также мы проведём ревизию всего, что сделали за десять лет, обсудим планы на будущее, новую политико-экономическую модель мира, инструменты развития экономики России в условиях санкций, безопасность движения капитала, новые форматы взаимодействия с иностранными компаниями», — рассказал заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Главная тема форума — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Деловые сессии будут разделены на шесть тематических блоков: «Международное сотрудничество в изменившемся мире», «Логистика перемен», «Дальний Восток за десять лет. Что получилось и что нужно сделать?», «Технологическое развитие как гарантия суверенитета», «Дальний Восток будущего», «Образование и воспитание как основа независимости».