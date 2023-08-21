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Опубликована деловая программа VIII Восточного экономического форума

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Организаторы VIII Восточного экономического форума опубликовали деловую программу мероприятия, которое состоится  10—13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
Опубликована деловая программа VIII Восточного экономического форума
  • © Росконгресс

Программа опубликована на сайте форума.

«Что касается программы, мы адаптировали традиционные блоки под актуальную международную обстановку, современные вызовы и роль, которую Дальний Восток играет для нашей страны. Также мы проведём ревизию всего, что сделали за десять лет, обсудим планы на будущее, новую политико-экономическую модель мира, инструменты развития экономики России в условиях санкций, безопасность движения капитала, новые форматы взаимодействия с иностранными компаниями», — рассказал заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Главная тема форума — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Деловые сессии будут разделены на шесть тематических блоков: «Международное сотрудничество в изменившемся мире», «Логистика перемен», «Дальний Восток за десять лет. Что получилось и что нужно сделать?», «Технологическое развитие как гарантия суверенитета», «Дальний Восток будущего», «Образование и воспитание как основа независимости».

 

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