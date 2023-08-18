Депутат Аксаков: российский бизнес показывает эффективность в текущих условиях
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«Наш бизнес показывает свою эффективность, поскольку быстро приспособился к ситуации. Молодцы! И тут задача государства — стимулировать современные производства и технологическую часть экономики», — поделился депутат в беседе с RuNews24.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в Москве создали систему налоговых льгот для поддержки промышленных комплексов.