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Депутат Аксаков: российский бизнес показывает эффективность в текущих условиях

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Глава Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что в российской экономике происходят позитивные изменения.
Депутат Аксаков: российский бизнес показывает эффективность в текущих условиях
  • Gettyimages.ru
  • © Sam Edwards

«Наш бизнес показывает свою эффективность, поскольку быстро приспособился к ситуации. Молодцы! И тут задача государства — стимулировать современные производства и технологическую часть экономики», — поделился депутат в беседе с RuNews24.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в Москве создали систему налоговых льгот для поддержки промышленных комплексов.

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