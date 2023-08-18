Депутат Аксаков: российский бизнес показывает эффективность в текущих условиях

Глава Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что в российской экономике происходят позитивные изменения.

«Наш бизнес показывает свою эффективность, поскольку быстро приспособился к ситуации. Молодцы! И тут задача государства — стимулировать современные производства и технологическую часть экономики», — поделился депутат в беседе с RuNews24.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в Москве создали систему налоговых льгот для поддержки промышленных комплексов.